Аналитики предупреждают об угрозе экономического кризиса в России
Сегодня, 16:23ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пандемия коронавируса, падение стоимости нефти и oбщее замeдление делoвой активнoсти в Рoссии могут привeсти к рецeссии экнoмики, считают аналитики, опрошенные РБК.
Сюжеты: Коронавирус
По официальным данным, рост ВВП в этом году составляет 1,9%. Однако Министерство экономического развития предупредило, что в апреле данный прогноз будет обновлен. Эксперты считают, что показатель ВВП может снизится от от 0,8 до 3%. Существенный удар по экономике нанесет и предстоящая нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.
Экономисты сравнивают ее с длинными новогодними каникулами, в это время экономика страны теряет из-за простоя производства около 900 миллиардов рублей. При этом такое падение в праздники компенсируется повышенным потребительским спросом на товары и услуги, что в нынешних условия невозможно.
По предварительным расчетам, экономика страны за следующую неделю может потерять от 1,3 до 1,6 триллиона рублей.
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