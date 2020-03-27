Аналитики предупреждают об угрозе экономического кризиса в России

По официальным данным, рост ВВП в этом году составляет 1,9%. Однако Министерство экономического развития предупредило, что в апреле данный прогноз будет обновлен. Эксперты считают, что показатель ВВП может снизится от от 0,8 до 3%. Существенный удар по экономике нанесет и предстоящая нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.

Экономисты сравнивают ее с длинными новогодними каникулами, в это время экономика страны теряет из-за простоя производства около 900 миллиардов рублей. При этом такое падение в праздники компенсируется повышенным потребительским спросом на товары и услуги, что в нынешних условия невозможно.