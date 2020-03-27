ФАС раскрыла картельный сговор на рынке гречневой крупы

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В связи с эпидемией коронавируса на рынке гречневой крупы были обнаружены сговоры между недобросовестными производителями, сообщает РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
В Свердловской области в связи с пандемией продажи гречки возросли на 327%, при этом ее стоимость увеличилась на 30%. Ранее говорилось о подорожании гречневой крупы на 3,1%.
Федеральная налоговая служба, Росстат, Минпромторг и коммуникационный центр правительства начали оперативную проверку цен, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
По словам Игоря Артемьева, главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), продавцам гречки за недобросовестное поведение грозит срок до шести лет лишения свободы.
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