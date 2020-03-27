Россияне начали закрывать банковские вклады

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Банки сообщают об увеличении заявлений россиян о закрытии банковских вкладов и выдачи наличных средств, сообщает РБК со ссылкой на письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от Ассоциации банков России.
Авторы обращения полагают, что поведение россиян связано с недавним заявлением президента Владимира Путина о налогообложении процентов по вкладам на сумму свыше миллиона рублей. Кроме того, по их мнению, россиянам не объяснили суть изменения, что вызвало беспокойство среди населения.
По заявлению Путина, денежные средства от налогов по вкладам пойдут на поддержку граждан, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса.
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