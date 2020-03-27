Россияне начали закрывать банковские вклады

Авторы обращения полагают, что поведение россиян связано с недавним заявлением президента Владимира Путина о налогообложении процентов по вкладам на сумму свыше миллиона рублей. Кроме того, по их мнению, россиянам не объяснили суть изменения, что вызвало беспокойство среди населения.