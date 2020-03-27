Свердловское Минприроды не стало взыскивать 52 миллиона рублей с ГЛК за порчу земли

Министерство требовало ГЛК заплатить за строительство горнолыжной трассы на территории лесопарка, в особо охраняемой зоне. С горнолыжного комплекса требовали штраф в размере 51 миллиона рублей за порчу почвы и 12 миллиона рублей за вырубку деревьев.

Арбитражный суд установил, что ГЛК должна была перед началом работ перевести земли в иную категорию. Однако в ходе процесса стороны решили заключить мировое соглашение. Ответчик обязан до августа 2021 года провести рекультивацию земель на поврежденном участке, а также высадить две тысячи сосен в Уктусском лесопарке.