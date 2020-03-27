Свердловское Минприроды не стало взыскивать 52 миллиона рублей с ГЛК за порчу земли
Сегодня, 13:36ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Минприроды Свердловской области и ГЛК «Уктус» заключили мировое соглашение в рамках суда из-за порчи почвы, пишет РБК.
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Министерство требовало ГЛК заплатить за строительство горнолыжной трассы на территории лесопарка, в особо охраняемой зоне. С горнолыжного комплекса требовали штраф в размере 51 миллиона рублей за порчу почвы и 12 миллиона рублей за вырубку деревьев.
Арбитражный суд установил, что ГЛК должна была перед началом работ перевести земли в иную категорию. Однако в ходе процесса стороны решили заключить мировое соглашение. Ответчик обязан до августа 2021 года провести рекультивацию земель на поврежденном участке, а также высадить две тысячи сосен в Уктусском лесопарке.
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