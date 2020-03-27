ТПП открыла горячую линию для бизнесменов, испытывающих трудности из-за пандемии

Как рассказал вице-президент ТПП Вадим Чубаров, горячая линия была запущена для консультаций по поводу выдачи свидетельств о форс-мажоре. Однако предприниматели задают вопросы не только об этом, но и о финансовых сложностях в целом. Специалисты разъясняют, что является форс-мажорной ситуацией, а что — нет.

Примером такой ситуации являются запретительные меры к конкретному договору. Свидетельство о форс-мажоре получила одна из компаний, имеющая договор с фирмой из Китая. Из-за этого возникли сложности перевозки продукции через границу, так как она была закрыта в связи с распоряжением российского правительства.

Экономический кризис, валютные риски, недобросовестные действия поставщиков не являются форс-мажорными обстоятельствами.

Также Вадим Чубаров отметил, что выдача таких свидетельств позволит компаниям, как минимум уйти от ответственности по договору на период действия непреодолимой силы. Это исключит штрафные санкции, что в свою очередь позволит избежать убытков.

Положение о выдачи свидетельств о форс-мажоре обновлено в 2015 году по результатам экономических кризисов 2008 и 2014 годов. Оно же служит регламентом для региональных ТПП при выдаче свидетельств по внутренним контрактам.