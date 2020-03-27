Во время пандемии уральские бизнесмены смогут получить займы до миллиона рублей
Сегодня, 19:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Областной Фонд поддержки предпринимательства начал разрабатывать способы поддержки бизнесменов в условиях пандемии коронавируса, сообщает ЕТВ.
Как рассказал замдиректора фонда Валерий Пиличев, на горячую линию участились звонки. Предпринимателей интересует, можно ли получить займы для поддержки бизнеса. По словам Пиличева, Фонд ускорил обработку заявок до двух-трех дней.
В фонде хотят запустить проект, который предусматривает получение займа до миллиона рублей за короткий срок. Планируется, запустить проект уже на следующей неделе.
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