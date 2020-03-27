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#300лет
Во время пандемии уральские бизнесмены смогут получить займы до миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Во время пандемии уральские бизнесмены смогут получить займы до миллиона рублей

Сегодня, 19:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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