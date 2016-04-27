Из-за суда над тагильчанкой, осужденной на 7 лет за убийство мужа, единственное отделение Сбербанка на Северном не работало несколько дней

Хотел заплатить за детский сад, а отделение закрыто. У работника «Сбербанка» на Северном посёлке проходят судебные слушания, потому банк и не работает. Об этой истории знает весь посёлок рассказал журналисту TagilCity.ru читатель с Северного.

В банке подтвердили, что отделение действительно не работало из-за процесса над ведущим специалистом по работе с физическими лицами - Татьяной Кравчук. TagilCity.ru напоминает о том, что женщина была осуждена на 7 лет лишения свободы за убийство супруга.

Офис банка действительно некоторое время не работал из-за ситуации, которая произошла с Татьяной Кравчук. В этом филиале предусмотрено только одно рабочее место, и потребовалось время, чтобы найти сотрудника на замену. С 22 апреля офис возобновил работу и теперь обслуживает клиентов по временному графику - во вторник и четверг с 10 до 18 часов, а также по субботам с 10 до 17 часов, перерыв с 13:00 до 14:00. В будущем планируется вернуть прежний пятидневный режим работы (со вторника по субботу) прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Сбербанка».

Таким образом, сейчас отделение банка на ул. Щорса, 24 вновь открыто. Теперь с жителями посёлка работает другой специалист.

В этом филиале Татьяна проработала более 15 лет, в правоохранительные органы банк предоставил положительную характеристику сотрудника отметили в своём ответе на запрос TagilCity.ru представители пресс-службы «Сбербанка».

Известно, что сторона защиты намерена обжаловать приговор в суде более высокой инстанции, так как настаивает на невиновности Татьяны Кравчук. Той же точки зрения придерживаются и многие жители посёлка Северный, лично посещавшие все судебные заседания, переживая за судьбу банковского работника.