Открываем весенне-летний сезон с Банком «НЕЙВА»!

Вы только решили организовать свой бизнес и выбираете банк для обслуживания? Или же давно работаете и решили поменять банк? Тогда добро пожаловать в «НЕЙВУ»! Для наших новых клиентов мы проводим специальную весенне-летнюю акцию — «Годовой абонемент» с 1 мая по 31 августа (включительно).

Открывая расчетный счет в Банке «НЕЙВА», вы получаете полный комплекс современных банковских услуг для предпринимателей, а наша акция позволит вам получить корпоративную крипто-карту платежной системы VISA и кардридер для нее — бесплатно! Крипто-карта — это универсальный инструмент для бизнеса, который одновременно является знакомой всем пластиковой картой для оплаты товаров и услуг, выдачи и бесплатного внесения наличных и в то же время хранителем ключа электронно-цифровой подписи, при помощи которого вы сможете заходить в интернет-банк и совершать платежи.

Крипто-карта и кардридер выдаются бесплатно при открытии расчетного счета и приобретении тарифного пакета «Базовый» либо «Универсальный», либо «Максимальный» сроком на 12 месяцев в период действия акции — с 1 мая по 31 августа 2017 года. В пакет уже включены следующие услуги:

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