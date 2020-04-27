"Новые известия": в Свердловской области фермеры заявили о потере рынков сбыта

По данным Межрегиональной общественной организации «Центр поддержки сельхозпроизводителей», в Свердловской области ситуация в сельском хозяйстве становится критической.

Руководитель организации Евгений Попов заявил, что цены на данный момент растут. Осенью возникнет дефицит продовольствия и, если ситуация не изменится, стоимость продуктов еще больше возрастет.

Простой человек просто не сможет себе позволить покупку еды, да и самих продуктов будет не хватать на всех, сказал Евгений Попов.

22 апреля общество фермерских хозяйств обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и потребовало разрешить торговлю на ярмарках, а также создать штаб для регулирования оборота сельхозпродукции.

Попов также отметил, что со стороны государства нет конкретных шагов. В такой ситуации предприниматели ограничивают расходы.

Он (предприниматель — прим.ред.) меньше сеет, меньше поросят закупает. Если, скажем, Иванов в прошлом году держал 10 коров, то в этом году всего двух будет держать, вместо тысячи перелов закупит 100 штук, вместо 100 поросят — десять. Люди думают так: надо подстраховаться и ужаться,говорит Евгений Попов.

Фермеры в условиях самоизоляции также сокращают персонал и зарплаты. Это становится причиной роста безработицы и социального напряжения.

Также отмечается, что на обращения в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка фермерам отвечают, что проведение ярмарок на территории Свердловской области ограничено.

Евгений Попов описал сложность ситуации. По его словам, Роспотребнадзор не рекомендует проводить ярмарки в муниципалитетах. Однако есть города, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Мы готовы сделать памятки для покупателей, замер температуры у покупателей и продавцов, обеспечить всех их средствами гигиены, масками и перчатками. В магазин же можно ходить, но там каждый человек ближе находится друг к другу, а на ярмарке — дальше, так почему же нам нельзя торговать?сказал Попов.

Как посчитали фермеры, в Свердловской области десятки крупных производителей, а мелких — сотни. Если каждый возьмет по 10 свиней, то получится даже больше, чем у крупных производителей.

Фермеры опасаются брать кредиты, так как высок риск невозврата. При этом, они отмечают, что прогнозируется нехватка еды к осени. Так как мелкие производители, в том числе и незарегистрированные, не смогут работать, то люди пойдут покупать продукты в магазинах. Соответственно, возрастет потребность в продуктах питания, а потом не сможет быть удовлетворена. Именно потому фермеры предложили Евгению Куйвашеву организовать оперативный штаб.