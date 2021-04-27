Apple получила штраф на 12 млн долларов от ФАС

Компания Apple получила штраф в размере 12 миллионов долларов (906 миллионов рублей) за нарушение антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, она злоупотребила доминирующим положением на рынке.

Apple планирует обжаловать штраф. В сообщении ФАС отмечается, что компания выполнила ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентного преимущества и одновременно ухудшили условия распространения продуктов конкурентов, в частности, приложений «родительского контроля». По данным ФАС, положения документации Apple содержит неограниченное усмотрение ответчика, что может стать причиной ограничения конкуренции на смежных рынках. В связи с этим ведомство обязало удалить из документации положения, которые дают компании право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Расследование в отношении американского бренда проводилось с марта 2019 года после обращения «Лаборатории Касперского» и касалось ограничений для разработчиков приложений родительского контроля. В августе 2020 года Apple получила предписание, которое обязывает компанию удалить из документации положения до 30 ноября 2020 года. Однако компания отказалась это делать и решила оспорить решение.

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