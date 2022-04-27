Энергетики не смогли взыскать с тагильского ВГОКа долги с офшоров

Высокогорскому горно-обогатительному комбинату из Нижнего Тагила удалось снять претензии, которые к нему предъявляла энергосбытовая компания по поводу сделок с офшорным акционером.

Комбинат несколько лет назад предоставил деньги в виде займа фирме, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания должна была возвратить средства с процентами в конце 2018 года. В течение срока за счет заключения допсоглашений ставки были снижены и увеличен срок возврата. Такие операции специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» сочли выводом средств во вред кредиторам. Оценивали эту ситуацию следователи МВД. В результате доводы компании сочли неубедительными. В результате Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ко ВГОКу и признании сделок недействительными. Напомним, еще в сентябре 2021 года офшорную фирму «Амбер Глоу Интернейшенл Груп лимитед» судебные приставы обязали возвратить выданные ВГОКом займы. Постановление было вынесено по инициативе АО «ЭнергосбытПлюс». В общей сложности сумма займов составила 159 миллионов рублей. Помимо этого компания должна была внести 15 миллионов долларов на депозит ФССП. Выданы займы были в 2013 году. По данным из открытых источников, обе компании подконтрольны Владиславу Шацилло. После внесения средств на депозит ФССП их планировалось отправить на погашение долгов. После схода 10 вагонов на путях ВГОКа в Кушве возбуждено уголовное дело

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