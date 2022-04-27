Энергетики не смогли взыскать с тагильского ВГОКа долги с офшоров

Энергетики не смогли взыскать с тагильского ВГОКа долги с офшоров
Энергетики не смогли взыскать с тагильского ВГОКа долги с офшоров
Сегодня, 08:32ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Высокогорскому горно-обогатительному комбинату из Нижнего Тагила удалось снять претензии, которые к нему предъявляла энергосбытовая компания по поводу сделок с офшорным акционером.

Комбинат несколько лет назад предоставил деньги в виде займа фирме, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания должна была возвратить средства с процентами в конце 2018 года. В течение срока за счет заключения допсоглашений ставки были снижены и увеличен срок возврата.

Такие операции специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» сочли выводом средств во вред кредиторам. Оценивали эту ситуацию следователи МВД. В результате доводы компании сочли неубедительными.

В результате Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ко ВГОКу и признании сделок недействительными.

Напомним, еще в сентябре 2021 года офшорную фирму «Амбер Глоу Интернейшенл Груп лимитед» судебные приставы обязали возвратить выданные ВГОКом займы. Постановление было вынесено по инициативе АО «ЭнергосбытПлюс». В общей сложности сумма займов составила 159 миллионов рублей. Помимо этого компания должна была внести 15 миллионов долларов на депозит ФССП.

Выданы займы были в 2013 году. По данным из открытых источников, обе компании подконтрольны Владиславу Шацилло. После внесения средств на депозит ФССП их планировалось отправить на погашение долгов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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