Куйвашев: «Почти 84 миллиона рублей субсидий получат уральские хлебопеки»

Основное условие выдачи субсидий для предприятий — не увеличивать стоимость своего товара, сообщает департамент Свердловской области.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, размер субсидий увеличится за счет федеральных средств. Так, в этом году на поддержку хлебопекарных предприятий из федерального бюджета выделят 79 млн рублей, а также почти 5 млн рублей из регионального бюджета.
Министра АПК Артём Бахтерев рассказал, что субсидировать хлебопекарные предприятия стали еще в 2021 году и, как показала практика, нововведение прошло успешно. Резкого подъема цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было. Правительство РФ вынесло постановление увеличить размер господдержки в 2022 году до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции, благодаря чему доступность хлеба населению будет обеспечена.
Недавно региональные власти приняли решение о мерах поддержки сельскохозяйственным предприятиям, которые должны стабилизировать стоимость продуктов.
Напомним, в Нижнем Тагиле возможно снижение оплаты налогов от предпринимателей в связи с влиянием санкций против РФ на бюджет города.