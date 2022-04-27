Куйвашев: «Почти 84 миллиона рублей субсидий получат уральские хлебопеки»

27 хлебопекарных заводов Свердловской области победили в областном отборе. Им будут выделены субсидии более 79 млн рублей на производство и продажу своей продукции.

Основное условие выдачи субсидий для предприятий — не увеличивать стоимость своего товара, сообщает департамент Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, размер субсидий увеличится за счет федеральных средств. Так, в этом году на поддержку хлебопекарных предприятий из федерального бюджета выделят 79 млн рублей, а также почти 5 млн рублей из регионального бюджета. Министра АПК Артём Бахтерев рассказал, что субсидировать хлебопекарные предприятия стали еще в 2021 году и, как показала практика, нововведение прошло успешно. Резкого подъема цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было. Правительство РФ вынесло постановление увеличить размер господдержки в 2022 году до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции, благодаря чему доступность хлеба населению будет обеспечена. Недавно региональные власти приняли решение о мерах поддержки сельскохозяйственным предприятиям, которые должны стабилизировать стоимость продуктов. Напомним, в Нижнем Тагиле возможно снижение оплаты налогов от предпринимателей в связи с влиянием санкций против РФ на бюджет города. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

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