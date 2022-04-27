Престижную премию получил ресторан ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге

Такую премию он получил на фестивале ресторанных концепций в Москве. Наиболее успешные проекты получили национальную премию Palme d’Or — «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022».
Этот фестиваль проводится каждый год и на нем представляют новые ресторанные концепции. Их оценивает профессиональное жюри. По словам одного из создателей проекта ресторатора Кирилла Шлаена, это что-то вроде ресторанного Оскара.
Ресторан из Екатеринбурга отметили эксперты. Им понравилась идея сохранения исторического пространства Симановской мельницы и создание в нем одного из крупнейших ресторанных комплексов России.
Для нас было честью работать в этом проекте совместно с компанией УГМК. Мы продолжим делать «Большой грузинский» лучшим грузинским рестораном России, рассказал Кирилл Шлаен.
Концепция ресторана — это вино и еда, которые популярны еще со времен Пушкина и Лермонтова. Открылся он в октябре 2021 в здании Симановской мельницы. Она располагается в ЖК «Макаровский», который возводился «УГМК-Застройщик».
Здание мельницы является памятником архитектуры концы XIX-начала XX вв. В 1884 году оно было построено купцом и городской головой Ильей Симановым. После того, как в 1906 году он обанкротился, мельницу выкупили и стали развивать Василий и Иван Макаровы. Именно в их честь назван Макаровский мост рядом с жилым комплексом.
«УГМК-Застройщик» провел полную реконструкцию здания и восстановил ее облик, а также интегрировал в пространство комплекса и наполнил новым содержанием. Тут располагаются наверху квартиры-лофты, а внизу сам ресторан. Летом тут работает веранда с видом на Исеть и деловой квартал Екатеринбурга. В ближайшее время еще планируется открыть веранду-оранжерею.
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» за лучшие концепции вручается с 1993 года. Тогда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая затем стала международным клубом. В России «ветвь» вручается с 2006 года.