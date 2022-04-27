Престижную премию получил ресторан ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге

Здание мельницы является памятником архитектуры концы XIX-начала XX вв. В 1884 году оно было построено купцом и городской головой Ильей Симановым. После того, как в 1906 году он обанкротился, мельницу выкупили и стали развивать Василий и Иван Макаровы. Именно в их честь назван Макаровский мост рядом с жилым комплексом.