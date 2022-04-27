Престижную премию получил ресторан ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге

Престижную премию получил ресторан ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге
Престижную премию получил ресторан ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге
Сегодня, 10:17ЭкономикаФото: УГМК
Ресторан жилого комплекса «Макаровский» в Екатеринбурге получил престижную премию. «Большой грузинский» стал лауреатом специальной номинации «Лучший ресторан с историей».

Такую премию он получил на фестивале ресторанных концепций в Москве. Наиболее успешные проекты получили национальную премию Palme d’Or — «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022».

Этот фестиваль проводится каждый год и на нем представляют новые ресторанные концепции. Их оценивает профессиональное жюри. По словам одного из создателей проекта ресторатора Кирилла Шлаена, это что-то вроде ресторанного Оскара.

Ресторан из Екатеринбурга отметили эксперты. Им понравилась идея сохранения исторического пространства Симановской мельницы и создание в нем одного из крупнейших ресторанных комплексов России.

Для нас было честью работать в этом проекте совместно с компанией УГМК. Мы продолжим делать «Большой грузинский» лучшим грузинским рестораном России, рассказал Кирилл Шлаен.

Фото:УГМК

Концепция ресторана — это вино и еда, которые популярны еще со времен Пушкина и Лермонтова. Открылся он в октябре 2021 в здании Симановской мельницы. Она располагается в ЖК «Макаровский», который возводился «УГМК-Застройщик».

Здание мельницы является памятником архитектуры концы XIX-начала XX вв. В 1884 году оно было построено купцом и городской головой Ильей Симановым. После того, как в 1906 году он обанкротился, мельницу выкупили и стали развивать Василий и Иван Макаровы. Именно в их честь назван Макаровский мост рядом с жилым комплексом.

«УГМК-Застройщик» провел полную реконструкцию здания и восстановил ее облик, а также интегрировал в пространство комплекса и наполнил новым содержанием. Тут располагаются наверху квартиры-лофты, а внизу сам ресторан. Летом тут работает веранда с видом на Исеть и деловой квартал Екатеринбурга. В ближайшее время еще планируется открыть веранду-оранжерею.

Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» за лучшие концепции вручается с 1993 года. Тогда во Франции была основана ассоциация участников ресторанного рынка Leaders Club, которая затем стала международным клубом. В России «ветвь» вручается с 2006 года.

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