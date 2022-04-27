Санкции против РФ скажутся на бюджете Нижнего Тагила

На данный момент большого снижения не ожидается, сообщил замглавы мэра Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире «Тагил-ТВ».
По словам Бурдилова, во время ближайшей корректировки бюджета налоговые доходы по НДФЛ и специальным режимам будут немного отрегулированы на понижение. Однако итоговых показателей это не коснется, так как существуют иные источники дохода, позволяющие приумножить по ним доходы.
Также он заявил, что администрация города допускает возможность уменьшения оплаты налогов от предпринимателей, поскольку сейчас им приходится испытывать некоторые трудности.
Напомним, свердловские торговые центры обратились за помощью к губернатору области, так как после введения санкций у них могут возникнуть проблемы с выплатой кредитов.