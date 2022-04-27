Санкции против РФ скажутся на бюджете Нижнего Тагила

По словам Бурдилова, во время ближайшей корректировки бюджета налоговые доходы по НДФЛ и специальным режимам будут немного отрегулированы на понижение. Однако итоговых показателей это не коснется, так как существуют иные источники дохода, позволяющие приумножить по ним доходы.