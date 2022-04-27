ТЦ Свердловской области обратились за помощью к губернатору региона

По словам гендиректора ТЦ «Европа» и областного представителя РСТЦ Марины Крупниной, почти 90% ТЦ Свердловской области имеют кредиты, а трафик посещаемости торговых центров в апреле снизился на 10-20% в сравнении с мартом. Поддержать арендаторов РСТЦ может в том случае, если будет оказана поддержка в снижении налогов на имущество. Поэтому было направлено письмо губернатору, которое поддержали ТЦ «Гринвич», «Пассаж», «Европа» и другие.