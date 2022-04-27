ТЦ Свердловской области обратились за помощью к губернатору региона

ТЦ Свердловской области обратились за помощью к губернатору региона
ТЦ Свердловской области обратились за помощью к губернатору региона
Сегодня, 17:47ЭкономикаФото: 1МI
Торговые центры в Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь им в связи с введением санкций зарубежных торговых компаний против РФ.

Ряд торговых площадей — от 20 до 30% — находится в простое, поскольку зарубежные бренды, приостановив свою деятельность РФ, перестали платить за аренду. Предприниматели тревожатся, что из-за этого у них могут возникнуть проблемы с выплатой кредитов, пишет Е1.

С просьбой помочь бизнесмены обратились в свердловское отделение Российского совета торговых центров.

По словам гендиректора ТЦ «Европа» и областного представителя РСТЦ Марины Крупниной, почти 90% ТЦ Свердловской области имеют кредиты, а трафик посещаемости торговых центров в апреле снизился на 10-20% в сравнении с мартом. Поддержать арендаторов РСТЦ может в том случае, если будет оказана поддержка в снижении налогов на имущество. Поэтому было направлено письмо губернатору, которое поддержали ТЦ «Гринвич», «Пассаж», «Европа» и другие.

Также Крупнина озвучила просьбу главе региона продлить до 2023 года льготу, введенную в 2016 году, так как в 2022 году она заканчивается.

Напомним, из-за начала спецоперации в Украине зарубежные предприниматели стали вводить санкции против РФ — многие иностранные бренды приостановили или полностью прекратили свою деятельность на российском рынке.

Сюжеты:
Новости УрФО
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