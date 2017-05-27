5 необычных МЛМ-компаний о которых вы не слышали

В это сложно поверить, но рынок прямых продаж в России с каждым днем набирает все больших оборотов. Ежегодно, согласно исследованиям Ассоциации Прямых Продаж (АПП), сбыт товара через прямые продажи увеличивается на 10%. И это только в России. В во всем мире же данная индустрия развита и распространена намного сильнее. Это объясняется тем, что компании сетевого маркетинга (один из методов прямых продаж) занимают доминантное положение на рынке потребительских товаров, который является практически фундаментом экономики любой страны. Поэтому в мире образуется множество сетевых компаний, распространяющих продукцию именно потребительской сферы. Некоторые из этих компаний уже добились успеха на мировом уровне. Остальные же либо становятся популярными, но не настолько, чтобы стать признанным лидером прямых продаж, либо и вовсе остаются в тени. Ниже мы расскажем вам об МЛМ-компаниях, о которых вы скорее всего никогда не слышали, но которые определенно стоят вашего внимания.

USANA Health Sciences

Эта американская компания была основана в 1992 году. Она распространяет биологически активные добавки (БАДы), товары для здоровья и гигиены собственного производства. В их ассортименте вы найдете такие продукты, как соевый протеин, комплекс витаминов группы К, ночные и дневные крема и проч. Цена их продукции варьируется от 16 до 250 долларов. Философия компании состоит в физическом и финансовом здоровье, свободе выбора и высоком качестве жизни. Многие сотрудники компании добиваются огромного финансового успеха. Будучи изначально очень стеснительными и пассивными, они в последствии становились активными энтузиастами, которые, благодаря росту в этой компании, вдохновлялись новыми целями и достигали высоких результатов.

Stemtech

Один школьный учитель был очень озабочен успеваемостью своих учеников, так как дети испытывали дефицит внимания и энергии во время учебы. Он подумал: сможет ли эту проблему исправить употребление в пищу… водорослей? Учитель знал, что водоросли под названием Афанизомезон флос‑акве (АФА) насыщены питательными веществами очень полезными для человека. Именно он, а в последствии и многие другие группы ученых, начал исследование свойств данной водоросли. В результате в 2005 году появилась компания Stemtech, которая предлагает своим клиентам товар на основе стволовых клеток АФА. На российский рынок компания вышла в 2013 году. Товары Stemtech представлены в виде минеральных комплексов стоимостью от 30 до 130 долларов.

Qnet

Малазийская компания была основана в 1998 году двумя товарищами – Виджеем Эсвараном и Джозефом Бисмарком. Товары, которые предлагает своим клиентам Qnet, включают витаминные комплексы для укрепления иммунитета и похудения, системы для увлажнения воздуха и очистки воды, туристические путевки, часы и ювелирные изделия. Компания является активным участником спортивных мероприятий и распространяет коллекционные монеты Международной Федерации Футбола и Олимпийских Игр в Сиднее, Афинах и Пекине. Qnet также является партнером благотворительного фонда RYTHM, который оказывает помощь детям с особыми потребностями. Эта МЛМ-компания предлагает довольно интересные и необычные товары, что, однако, усложняет ведение бизнеса с ней.

4Life

4Life появился в 1998 году на территории Соединенных Штатов. В основе продукции, которую разрабатывает компания, лежит так называемый Трансфер фактор. Он представляет собой молекулы, которые переносят (отсюда слово «трансфер») информацию об иммунном опыте организма за всю его жизнь. Эта информация способна генетически передаваться от одного организма к другому. Таким образом новорожденный ребенок способен унаследовать иммунитет матери и отца. И все это происходит благодаря передаче Трансфер фактора, или молекул, переносящих «память» об иммунитете своих носителей. 4Life предлагает товары в виде витаминных комплексов на основе коровьего молозива и желтка куриных яиц. На сайте компании можно также заказать растворимые энергетические напитки, различные чаи и крема.

LR Health & Beauty Systems

Компания распространяет различную продукцию для красоты, ухода за кожей и здоровья. Среди товаров на официальном сайте фирмы вы можете найти декоративную косметику, протеиновые коктейли, аппарат для очистки кожи лица, а также фирменную парфюмерию. Многие звезды стали лицами парфюмерии от LP Health & Beauty Systems – среди них есть даже звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис. Сама компания образовалась в 1985 году в Германии в городе Ален. В России же она вышла на рынок только в 2011 году. Компания также предоставляет учебу для своих сотрудников: в Академии LP проводятся семинары, посвященные сетевому бизнесу, на которых учащиеся изучают модель бизнеса компании. В Академии существует и второй сегмент, на котором члены компании узнают обо всех деталях и особенностях продукции LP Health & Beauty Systems.