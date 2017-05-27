Разновидности регистрации товарного знака:

- местная (действует только на территории Российской Федерации);

- международная (является большее расширенной услугой, включающей в себя официальное действие в свыше 90 стран мира, которые приняли условия Мадридского соглашения).

Особенности процедуры: зачем нужна регистрация товарного знака в РФ?

Зачем обычному гражданину заботиться о регистрации собственного товарного знака на территории России? Дело в том, что данная услуга помогает осуществлять более эффективную торговую деятельность в отношении обычного потребителя. Вы сможете поставлять на рынок различные товары/услуги, которые будут надежно защищены от эксплуатации сторонними пользователями. Приобретая право на обладание товарным знаком, вы получаете возможность на единоличное использование зарегистрированного имени. Таким образом можно уберечься от целого спектра конкурирующих копаний, которые могут пожелать обогатиться за счет вашей деятельности. Сильный бренд - более лояльные условия, возможность для привлечения большего числа потребителей и гибкая ценовая политика без ненужных вам накруток. Так же, в глазах обычного покупателя, бренд, имеющий собственный товарный знак вызывает больше внимания и доверия. Это отличная возможность повысить престиж и заставить свою репутацию работать на повышение потребительского спроса.

Как зарегистрировать собственный товарный знак?