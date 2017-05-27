Регистрация товарного знака
Регистрация товарного знака - весьма востребованная процедура среди начинающих бизнесменов и предпринимателей, которые желают защитить собственный бренд от возможного использования посторонними лицами. Товарный знак - это по сути имя и узнаваемый логотип компании (как просто текст, так и графическое изображение). При наличии товарного знака, приток клиентов будет заметно увеличиваться. При этом, крайне важно вести непрерывную раскрутку собственного бренда, вкладывать деньги в рекламу и спонсирование, чтобы получить более продуктивное развитие в дальнейшем.
Разновидности регистрации товарного знака:
- местная (действует только на территории Российской Федерации);
- международная (является большее расширенной услугой, включающей в себя официальное действие в свыше 90 стран мира, которые приняли условия Мадридского соглашения).
Особенности процедуры: зачем нужна регистрация товарного знака в РФ?
Зачем обычному гражданину заботиться о регистрации собственного товарного знака на территории России? Дело в том, что данная услуга помогает осуществлять более эффективную торговую деятельность в отношении обычного потребителя. Вы сможете поставлять на рынок различные товары/услуги, которые будут надежно защищены от эксплуатации сторонними пользователями. Приобретая право на обладание товарным знаком, вы получаете возможность на единоличное использование зарегистрированного имени. Таким образом можно уберечься от целого спектра конкурирующих копаний, которые могут пожелать обогатиться за счет вашей деятельности. Сильный бренд - более лояльные условия, возможность для привлечения большего числа потребителей и гибкая ценовая политика без ненужных вам накруток. Так же, в глазах обычного покупателя, бренд, имеющий собственный товарный знак вызывает больше внимания и доверия. Это отличная возможность повысить престиж и заставить свою репутацию работать на повышение потребительского спроса.
Как зарегистрировать собственный товарный знак?
Регистрация прав на товарный знак - довольно затратная по времени процедура, требующая сбора необходимых документов и справок. Если вы не имеете желания или возможностей самостоятельно разбираться со всеми тонкостями, то лучше всего доверить данную процедуру специализированной патентной компании "Кривцов и Партнеры". Мы гарантируем помощь в оформлении всех документов, фиксированные сроки, полный контроль за прохождением проверки Роспатента и обеспечение максимально благоприятных результатов. Для того, чтобы доверить нам столь важную процедуру достаточно передать специалисту "Кривцов и Партнеры" необходимые документы, а также заключить соответствующий договор. Все свои вопросы вы можете задать консультанту бюро по телефону.