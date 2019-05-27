ФАС сообщила о росте цен на дизельное топливо в Свердловской области
Сегодня, 10:36ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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УФАС Свердловской области в период с 13 по 19 мая зафиксировала рост цен на дизельное топливо, сообщается на сайте ведомства.
Один литр дизельного топлива на АЗС региона подорожал на 12 копеек. Средняя стоимость одного литра достигла 45,45 рублей.
Стоимость одного литра бензина осталась неизменной. Бензин АИ-92 стоит 41,23 рубля, за литр бензина АИ-95 придется заплатить 44,08 рубля.
При этом подешевел сжиженный углеводородный газ. В среднем цена за литр на заправках региона снизилась на 8 копеек. Литр углеводорода стоит 20,54 рубля.
Напомним, ранее сообщалось, что Свердловская область заняла 29 место среди регионов России по доступности бензина.
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