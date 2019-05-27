ФАС сообщила о росте цен на дизельное топливо в Свердловской области

Один литр дизельного топлива на АЗС региона подорожал на 12 копеек. Средняя стоимость одного литра достигла 45,45 рублей.

Стоимость одного литра бензина осталась неизменной. Бензин АИ-92 стоит 41,23 рубля, за литр бензина АИ-95 придется заплатить 44,08 рубля.

При этом подешевел сжиженный углеводородный газ. В среднем цена за литр на заправках региона снизилась на 8 копеек. Литр углеводорода стоит 20,54 рубля.