На ИННОПРОМ приедет министр экономики Азербайджана

Министр экономика Азербайджана Шахин Мустафаев возглавит делегацию Азербайджанской Республики на Х Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. В состав делегации войдут государственные и частные компании.
Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров заявил, что республика планирует провести масштабную работу.
«Впервые Азербайджанская Республика будет участвовать в работе выставки ИННОПРОМ на столь высоком официальном уровне. Кроме этого, к участию заявлены крупнейшие компании страны. Я уверен, что совместная работа с правительством Свердловской области по повестке переговоров, организации деловых встреч обозначит новые перспективные направления сотрудничества и даст импульс дальнейшему диалогу, который мы надеемся продолжить в ходе запланированного на этот год визита делегации Свердловской области в Азербайджан»сообщил консул
В 2018 году состоялись переговоры губернатора Евгения Куйвашева и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Иннопром пройдёт с 8 по 11 июля в комплексе «Екатеирбург-Экспо». В этом году главным партнёром выставки стала Турция.