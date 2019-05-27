На ИННОПРОМ приедет министр экономики Азербайджана

«Впервые Азербайджанская Республика будет участвовать в работе выставки ИННОПРОМ на столь высоком официальном уровне. Кроме этого, к участию заявлены крупнейшие компании страны. Я уверен, что совместная работа с правительством Свердловской области по повестке переговоров, организации деловых встреч обозначит новые перспективные направления сотрудничества и даст импульс дальнейшему диалогу, который мы надеемся продолжить в ходе запланированного на этот год визита делегации Свердловской области в Азербайджан»сообщил консул