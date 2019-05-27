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#домахорошо
Свердловские власти направят на благоустройство городов 1,9 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловские власти направят на благоустройство городов 1,9 млрд рублей

Вчера, 23:10ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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