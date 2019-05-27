Свердловские власти направят на благоустройство городов 1,9 млрд рублей

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году на территории Свердловской области будет благоустроено более 60 дворов и 50 общественных территорий. Стоимость работ эксперты оценили в почти 2 млрд рублей, начнутся они не позднее 1 ноября 2019 года.

Всего работы ведутся на 59 объектах, сообщил 26 мая на заседании профильной межведомственной комиссии министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. На заседании также присутствовали главы муниципалитетов, в которых в этом году будут благоустроены дворы и общественные территории. Градоначальники, у которых работы уже начались, отчитались об их ходе и предварительных результатах.