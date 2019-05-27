ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила

Этот рейтинг не претендует на профессиональную оценку финансового состояния бизнесменов или их компаний, а создан исключительно в информационных целях. Все данные взяты из открытых реестров и источников.

Как считали:

Мы сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в городе, уточнили доли собственников в их уставном капитале и с учетом этих долей определили суммы по ключевым финансовым показателям.

Ту же процедуру провели по отношению ко всем компаниям с участием героев рейтинга и затем ранжировали участников по каждому показателю.

Среднее значение мы считали на основе мест в рейтингах по каждому показателю. Ранжировали героев по среднему значению — получили искомое место в рейтинге ТОП-100 богатейших персон Нижнего Тагила.

ВАЖНО!

1) Мы не считали личные активы граждан (дома, самолеты, пароходы): реальное состояние многих крупных предпринимателей подчас невозможно оценить фискальным органам, не то что силами небольшой амбициозной редакции.

2) В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, в то время как бенефициары остаются в тени.

3) Мы старались избежать упоминания «уехавших», тех предпринимателей, которые ведут бизнес в Нижнем Тагиле, но в самом городе уже не проживают. Старались, но отклонения возможны.

4) Рейтинг составлен на основе данных открытых реестров по состоянию на 31 декабря 2017 года. Учитывая, что бизнес в России зачастую слишком диверсифицирован, приняли за норму, что стоимость всех активов членов одной семьи считается стоимостью активов главы семьи.