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В России вступил в силу новый порядок начисления социальной пенсии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В России вступил в силу новый порядок начисления социальной пенсии

Сегодня, 08:42ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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