В России вступил в силу новый порядок начисления социальной пенсии
Сегодня, 08:42ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Жители России, имеющие минимальный размер пенсии, будут получать доплаты, сообщают «Новые известия».
Согласно приказу Минтруда, россияне, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, будут получать доплату в несколько тысяч рублей. Таким образом, субсидии будут «дотягивать» размер пенсии до уровня прожиточного минимума. Затем страховые выплаты будут проиндексированы, что позволит пенсионерам получать суммы, превышающие прожиточный минимум.
Законопроект был разработан после ежегодного послания президента России Федеральному Собранию в 2019 году и вступил в силу 26 мая.
Ранее Счетная палата России сообщила, что в 2019 году не стоит ожидать снижения уровня бедности, а также существенного увеличения доходов россиян. Величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2018 года составила 10,2 тысячи рублей.
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