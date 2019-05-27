В России вступил в силу новый порядок начисления социальной пенсии

Согласно приказу Минтруда, россияне, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, будут получать доплату в несколько тысяч рублей. Таким образом, субсидии будут «дотягивать» размер пенсии до уровня прожиточного минимума. Затем страховые выплаты будут проиндексированы, что позволит пенсионерам получать суммы, превышающие прожиточный минимум.

Законопроект был разработан после ежегодного послания президента России Федеральному Собранию в 2019 году и вступил в силу 26 мая.