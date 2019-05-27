В ТПП назвали победителей конкурса среди банковских программ для предпринимателей

Конкурс проводится в четвертый раз. Его основная цель стимулирование создания качественных банковских продуктов для малого и среднего бизнеса. На заочной стадии комиссия отобрала 21 заявку. На очном этапе их оценивало независимое жюри, в которое вошли представители среднего и малого бизнеса.

Как отметила вице-президент ТПП России Елена Дыбова, конкурс – это именно предпринимательская оценка того, что происходит в банковской сфере.

Представитель малого и среднего бизнеса не должен разбираться ни в каких банковских программах, а должен нажать на кнопку и получить то, что он хочет, сказала председатель жюри Наталья Комарова.

Видео Видео: РБК

Банковские программы оценивались по 18 критериям, которые сформулировали сами бизнесмены. Лучшей банковской программой стала программа банка «Открытие».

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал, что в премии принимают участие практически все регионы России. Те предприятия, которые становятся победителями, могут использовать эмблему и реквизиты конкурса «Золотой Меркурий».