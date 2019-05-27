В ТПП назвали победителей конкурса среди банковских программ для предпринимателей
В ТПП в рамках нацпремии в области предпринимательской деятельности прошел финал конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего бизнеса», сообщает РБК.
Конкурс проводится в четвертый раз. Его основная цель стимулирование создания качественных банковских продуктов для малого и среднего бизнеса. На заочной стадии комиссия отобрала 21 заявку. На очном этапе их оценивало независимое жюри, в которое вошли представители среднего и малого бизнеса.
Как отметила вице-президент ТПП России Елена Дыбова, конкурс – это именно предпринимательская оценка того, что происходит в банковской сфере.
Представитель малого и среднего бизнеса не должен разбираться ни в каких банковских программах, а должен нажать на кнопку и получить то, что он хочет, сказала председатель жюри Наталья Комарова.
Банковские программы оценивались по 18 критериям, которые сформулировали сами бизнесмены. Лучшей банковской программой стала программа банка «Открытие».
Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал, что в премии принимают участие практически все регионы России. Те предприятия, которые становятся победителями, могут использовать эмблему и реквизиты конкурса «Золотой Меркурий».
Все победители нацпремии будут награждены 10 июля в Москве.