Главврач ДГБ Каменска-Уральского задекларировал дом в Испании и 3 млн рублей дохода

Главному врачу Детской городской больницы Каменска-Уральского Сергею Гультяеву, согласно сведениям о доходах за прошлый год, принадлежит дом в Испании. Ранее медик был оштрафован за взятку в особо крупном размере.

Недвижимостью площадью 110 квадратных метров в европейской стране медик владеет вместе с супругой. Также в пользовании Сергея Гультяева находится две квартиры в России площадью 80 и 30 квадратных метров. Доход главврача за 2021 год составил 3,1 млн рублей. Жена Сергея Гультяева помимо испанского дома владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, а ее годовой доход составил всего 286 рублей. В прошлом Сергей Гультяев был приговорен к штрафу в размере 2,4 млн рублей за получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2014 году главврач получил от некого бизнесмена 750 тысяч рублей за способствование заключению между больницей и юридическим лицом договоров поставки магнитно-резонансных и компьютерных томографов. Помимо получения взятки главврачу ДГБ инкриминировали еще две уголовные статьи — злоупотребление полномочиями и использование поддельного документа. Во время следствия Сергей Гультяев был в СИЗО, потом под домашним арестом, но в итоге ему удалось восстановиться на должности главврача. Напомним, самым богатым главврачом в Нижнем тагиле стала руководитель стоматологической поликлиники Елена Ионга с годовым доходом 9,3 млн рублей. Топ самых богатых главврачей Нижнего Тагила

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