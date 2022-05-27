На СУМЗ отметили выпуск 10-миллионной тонны серной кислоты в новом цехе

Очередная серьезная планка покорена рабочими СУМЗ (предприятие металлургического комплекса УГМК). В новом цехе серной кислоты, запущенном осенью 2009 года, зафиксирован прием 10-миллионной тонны выпускаемого товара.
А за историю предприятия это суммарно 35-миллионная тонна. Впервые серную кислоту на нем производить начали в 1963-м, рассказал директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. Лично адресовать слова поздравлений и благодарность коллективу в связи с настолько серьезной для предприятия вехой прибыли почетные гости, в том числе члены правительства Свердловской области и депутаты Заксобрания региона.
В торжественной обстановке они вручили грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся трудящимся цеха серной кислоты.
Выступая на мероприятии, почетные гости заявили, что цех серной кислоты, прежде всего, объект, направленный на сбережение окружающей среды. И данную важную миссию ЦСК бесперебойно исполняет с момента появления.
Благодаря деятельности ЦСК, существенно удалось уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. ЦСК перерабатывает технологические серосодержащие газы цехов, занимающихся выплавкой меди, в высококачественную серную кислоту.
Первый сернокислотный цех изготавливал не более 800 тысяч тонн продукции в год, притом лишь полмиллиона тонн делались из отходящих. Появление современного цеха способствовало наращиванию выпуска неорганического товарного химиката примерно до 1,1 миллиона тонн ежегодно с применением сберегающих природу технологий.
Прямо по ходу вручения наград рабочие залили цистерну с числом 10 000 000. Под овации собравшихся на производственном празднике юбилейная продукция отгружена в Воскресенск. Там из серной кислоты делают минеральные удобрения.