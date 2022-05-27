Самым богатым заммэра Екатеринбурга в 2021 году стал Руслан Галямов, заработавший за 2021-й год свыше 4,5 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Также, согласно обнародованным декларациям, жена вице-мэра за год заработала 12,4 млн руб. Известно, что Руслан Галямов не владеет никаким недвижимым имуществом, но у него есть земельный участок площадью более 1,5 тыс. кв. м. Также у него есть две машины: BMW и ВАЗ.
Остальные заместители Алексея Орлова заработали приблизительно одинквовые суммы. Цифры выглядят так: Игорь Сутягин (3,35 млн руб.), Алексей Бубнов (3,6 млн руб.), Владимир Гейко (3,24 млн руб.), Дмитрий Ноженко (3,26 млн руб.), Андрей Корюков (3,08 млн руб.), Сергей Плахотин (2,89 млн руб.), Екатерина Сибирцева (2,65 млн руб.).
Среди глав райадминистраций больше всех заработал начальник Верх-Исетского района Андрей Морозов — 5,35 млн руб.