Самым богатым заммэра Екатеринбурга в 2021 году стал Руслан Галямов

Также, согласно обнародованным декларациям, жена вице-мэра за год заработала 12,4 млн руб. Известно, что Руслан Галямов не владеет никаким недвижимым имуществом, но у него есть земельный участок площадью более 1,5 тыс. кв. м. Также у него есть две машины: BMW и ВАЗ.