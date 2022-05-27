Стали известны самые вероятные названия McDonald's в России

Напомним, McDonald’s продал свои активы российскому бизнесмену Александру Говору. Он – учредитель фирмы «ГиД», управляющей 25 ресторанами быстрого питания в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, и ряде других городов. Общепит заработает в стране под новым названием. Персонал там должен будет остаться тем же, что был в торговых точках под прошлым названием.