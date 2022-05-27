Стали известны самые вероятные названия McDonald's в России

Стали известны самые вероятные названия McDonald's в России
Стали известны самые вероятные названия McDonald's в России
Сегодня, 17:29ЭкономикаФото: pixabay.com
McDonald's в России могут назвать «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» или «Тот самый».

Стали известны самые вероятные названия McDonald's в России. В Роспатент поданы заявки о регистрации новых брендов. По информации АГН «Москва», всего на выбор представлено пять названий: «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» и «Тот самый».

Вероятнее всего из них выберут то, которое наиболее звучно с прошлым названием, уточняют в издании. Несколько вариантов уже были окончательно отвергнуты.

Сейчас производится работа по созданию нового бренда, уже отправлены заявки на регистрацию нескольких названий.

Напомним, McDonald’s продал свои активы российскому бизнесмену Александру Говору. Он – учредитель фирмы «ГиД», управляющей 25 ресторанами быстрого питания в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, и ряде других городов. Общепит заработает в стране под новым названием. Персонал там должен будет остаться тем же, что был в торговых точках под прошлым названием.

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