Свердловские главврачи задекларировали доходы на миллионы рублей

Почти 12 миллионов рублей за прошедший год заработал один из свердловских главврачей.

Свердловский главврач заработал за год почти 12 миллионов рублей, сообщает «KП-Екатеринбург», ссылаясь на декларацию о доходах, которую опубликовал региональныйМинздрав. Олег Аверьянов руководит областной детской клинической больницей. У медика есть два земельных участка, доли в квартире, загородный дом и гараж. Его коллега - руководитель больницы скорой помощи в Нижнем Тагиле Елена Ионга заработала за год почти 9,5 миллионов. В собственности у нее также есть участки земли, доли в квартирах и иномарка. Чуть больше 9 миллионов задекларировал гендиректор сети аптек «Фармация» Андрей Герстнер. А главврач нижнетагильской больницы №4 Константин Аникин на счету имеет 7 миллионов 100 тысяч рублей. Замыкает этот рейтинг директор санатория «Обуховский» Иван Зырянов. Его годовой доход составил почти 7 миллионов рублей.

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