Топ самых богатых главврачей Нижнего Тагила

Руководители медицинских учреждений Нижнего Тагила отчитались о своих доходах за 2021 год. Самым богатым главврачом в городе стала глава стоматологической поликлиники Елена Ионга с годовым доходом 9,3 млн рублей.

Также главврач стоматологии имеет в собственности земельный участок площадью 414 кв. м, четверть квартиры, гараж и автомобиль — Кia Soul. Немногим меньше за год получил главврач городской больницы № 4 Константин Аникин — 7 млн рублей. Помимо этого он владеет долями в двух квартирах — по ½ в каждой и двумя гаражами. Из транспортных средств в собственности у Аникина Toyota Land Cruiser. Одинаковый доход за прошлый год получился у главного врача инфекционной больницы Марины Холманских и руководителя Демидовской больницы Сергея Овсянникова — по 3,7 млн рублей. При этом Марина Холманских не имеет в собственности недвижимого имущества, а в пользовании у нее находятся квартира (67,9 кв. м), два земельных участка — 2 тысячи кв. м и 1,4 тысячи кв. м, а также жилой дом площадью 34 кв. м. Всеми этими объектами владеет супруг главврача. Сергей Овсянников является владельцем долей в двух квартирах, гаражного бокса, земельного участка (1,2 тысячи кв. м) и двух автомобилей — Skoda Rapid и Audi А6. По 3,2 млн рублей получили за год главврач ГБ № 1 Александр Павловских и главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Помимо этого во владении Александра Павловских находятся половина квартиры и еще одна, полностью принадлежащая ему, а также легковой автомобиль Toyota Camry. В собственности Дмитрия Клейменова доли в двух квартирах, жилой дом площадью 161 кв. м, земельный участок (704 кв. м) и автомобиль марки Skoda Superb. Доход руководителя психиатрической больницы № 7 Вячеслава Мишарина в прошлом году составил 3 млн рублей. Кроме того, в его собственности находятся восемь объектов недвижимости — два земельных участка (1,5 тысячи кв. м и 2 тысячи кв. м), половина жилого дома, две квартиры (150 и 74 кв. м), гараж и хозяйственная постройка. А также два автомобиля — Toyota Land Cruiser и УАЗ и автоприцеп. Напомним, самым богатым прокурором Нижнего Тагила стал глава надзорного ведомства Тагилстроевского района Андрей Чанышев, задекларировав годовой доход в 3,2 млн рублей. Тагильские прокуроры задекларировали миллионные доходы за прошлый год

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