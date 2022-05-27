В шесть раз увеличила свои доходы начальница скорой помощи в Нижнем Тагиле

В шесть раз увеличила свои доходы начальница скорой помощи в Нижнем Тагиле
В шесть раз увеличила свои доходы начальница скорой помощи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:05ЭкономикаФото: pixabay.com
Шестикратно увеличились доходы главы скорой помощи в Нижнем Тагиле, согласно задекларированным ею данным.

Главврачи больниц регионального Минздрава РФ обнародовали свои доходы за прошлый год. Выяснилось, что у начальницы скорой помощи в Нижнем Тагиле шестикратно увеличился доход, пишет ЕАН.

Глава скорой помощи в Нижнем Тагиле Елена Ионга задекларировала 9,3 млн рублей дохода за прошлый год. А гендиректор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер заработал в два раза меньше, чем годом ранее - 9,1 млн рублей.

Среди начальников медучреждений выделился главврач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. Мужчина задекларировал 11,9 млн рублей заработка. В два раза меньше, чем в прошлом году, сумела заработать глава Противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева.

Среди медицинских топ-менеджеров в Екатеринбурге выделились главврач горбольницы № 36 Станислав Лукин (6,5 млн рублей), глава горбольницы № 14 Владимир Кухаркин (5,8 млн рублей) и главврач «девятки» Игорь Огарков (5,8 млн рублей).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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