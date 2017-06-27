Программа по переселению из аварийного жилья не выполняется в пяти муниципалитетах Свердловской области

Татьяна Мерзлякова доложила врио губернатора Евгению Куйвашеву о том, как выполняется в регионе программа переселения из аварийного жилья и защищаются права человека на получение качественного жилья.

В связи со сложившейся в регионе ситуацией омбудсмен отметила пять территорий Свердловской области: там возникли проблемы с реализацией программы. Это Березовский и Первоуральский ГО, Камышлов, Верхние Серги и Алапаевский район, сообщает Ystav.

При этом Татьяна Мерзлякова отметила те районы, где программа выполняется в установленные сроки, и строительные работы выполняются качественно. Провальным стало выполнение данной программы в Белоярском. Люди, ожидающие переселения, согласно данной программе, вынуждены жить в разрушенных домах.