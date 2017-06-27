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Программа по переселению из аварийного жилья не выполняется в пяти муниципалитетах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Программа по переселению из аварийного жилья не выполняется в пяти муниципалитетах Свердловской области

27 июня 2017, 18:25Экономика
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