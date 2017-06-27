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Российский экспорт в страны Евросоюза вырос в 2017 году на 38%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российский экспорт в страны Евросоюза вырос в 2017 году на 38%

27 июня 2017, 18:55Экономика
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