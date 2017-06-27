Российский экспорт в страны Евросоюза вырос в 2017 году на 38%
27 июня 2017, 18:55Экономика
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Россия завоевывает все новые рынки Евросоюза, а поэтому объем экспорта стал расти.
С января по апрель 2017 года рынок экспорта по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличился на 38%, об этом сообщает газета «Известия».
Основной причиной увеличения объемов экспорта специалисты видят рост цен на углеводороды: за счет этого по сравнению с апрелем 2016 года в апреле 2017 года нефть стала стоить на 29,4%, а газ – на 28,9% больше за 1 000 куб. м.
Также за счет затяжной зимы в Европе увеличился отопительный сезон. А значит, и выросли закупки газа. Эксперты также отмечают, что российские поставщики опережают конкурентов с помощью качественного маркетинга.
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