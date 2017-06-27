Управляющие компании Нижнего Тагила готовы к началу отопительного сезона на 40%
27 июня 2017, 13:35Экономика
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с руководителями служб, ответственных за подготовку к отопительному сезону в городе.
Сергей Носов провел совещание по подготовке к отопительному сезону в Нижнем Тагиле. С отчетом о проделанной работе на совещание в администрацию города пришли руководители Тагилэнерго, НТТС, Горэнерго, ООО «Райкомхоз-теплосети», Тагилэнергосетей, энергетических служб ЕВРАЗ НТМК, УВЗа, «Планты», ВГОКа, РЖД.
Согласно докладам руководителей энергетических служб предприятий, работа по подготовке к отопительному сезону идет в соответствии с запланированными сроками и уже выполнена на 40%.
О том, как идут подготовительные работы на социальных объектах, отчитались их руководители. Они доложили, что все текущие ремонты на теплоузлах смогут завершить до 15 августа.
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