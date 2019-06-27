Директора свердловского предприятия обязали выплатить государству 23 миллиона рублей

С января 2012 года по декабрь 2014 года директор и учредитель ООО «Ликон Пром», занимающегося разработкой компьютерного ПО, умышленно указывала недостоверные сведения по налогу на добавленную стоимость, а также умышленно уменьшала данные о доходах организации, с целью уклонения от уплаты налогов. Декларации с недостоверными сведениями коммерсант направляла в Межрайонную ИФНС.

Общая сумма неуплаченного налога за указанный период составила более 17 миллионов рублей, что в соответствии с Уголовным Кодексом России считается особо крупным размером.

Директор организации признана виновной в совершении уголовного преступления. В связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с гражданки 23,1 миллиона рублей (материальный ущерб и пени) в доход государства. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.