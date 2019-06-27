Стоимость обучения в российских вузах за год подорожала почти на 19%

В целом индекс потребительских цен на услуги образовательных учреждений вырос на 15%, по данным за май этого года и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ЕМИСС, сейчас средняя стоимость обучения в государственных и частных вузах составляет 68,9 тысячи рублей за семестр, в то время как в мае прошлого года средняя стоимость составляла 58 тысяч рублей. Таким образом, показатель вырос на 18,8%.