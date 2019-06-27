Стоимость обучения в российских вузах за год подорожала почти на 19%
Сегодня, 09:49ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Стоимость обучения на платных отделениях вузов России за год увеличилась почти на 19%, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В целом индекс потребительских цен на услуги образовательных учреждений вырос на 15%, по данным за май этого года и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ЕМИСС, сейчас средняя стоимость обучения в государственных и частных вузах составляет 68,9 тысячи рублей за семестр, в то время как в мае прошлого года средняя стоимость составляла 58 тысяч рублей. Таким образом, показатель вырос на 18,8%.
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