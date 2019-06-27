Управление архитектуры Нижнего Тагила обязали уплатить подрядчику 250 тысяч рублей

Установлено, что между Управлением архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила и ООО «Земельный кадастровый центр» был заключен муниципальный контракт на выполнение проекта по межеванию территории кадастрового квартала. Срок действия контракта заканчивался 31 декабря 2018 года (до момента исполнения сторонами всех обязательств), исполнитель должен был выполнить работы в срок до четырех месяцев с даты заключения контракта. Исключение составляют работы по гарантийным обязательствам и штрафным санкциям.

Однако заказчик, в нарушении законодательства, произвел несвоевременную отправку рекламационных актов в адрес исполнителя, а указанные в них нарушения могли быть выявлены одномоментно и направлены единым рекламационным актом. Данный вывод дает основания полагать, что экспертиза выполненных работ проведена ненадлежащим образом.

Вышеуказанные действия заказчика, по мнению прокуратуры, не позволили исполнителю выполнить работы в срок. После чего Управление архитектуры уклонилось от оплаты денежных средств по контракту, аргументируя отказ тем, что работы не выполнены в срок. Однако подрядчик в полном объеме выполнил условия, прописанные в контракте. В результате перед исполнителем образовалась задолженность в размере 249,2 тысячи рублей.