Пандемия убила культуру? Как выживают студии, театры и музеи Нижнего Тагила

Несмотря на общую печальную ситуацию, положение отличается в зависимости от нескольких факторов. Например, муниципальные учреждения продолжают получать финансирование от администрации, об этом рассказывает директор Нижнетагильского музея изобразительного искусства Марина Агеева. По её словам, не было и одного дня с начала ограничений, чтобы музей не был открыт сотрудниками.

Мы контролируем температуру, влажность, включаем кондиционеры, проветриваем, обеспечиваем сохранность коллекци. Также мы всем научным составом пишем статьи, выступаем на онлайн конференциях,рассказывает Марина Агеева.

Фото: скриншот из официальной группы нижнетагильского музея изобразительных искусств в "ВКонтакте"

Директор музея отметила, что ведётся активная онлайн деятельность, однако ни от неё, ни от чего-то ещё прибыли нет. Финансовые вопросы музей решает за счёт текущего финансирования. Агеева отметила, что финансирование не уменьшили, и музей обошёлся без сокращений и увольнений. Уровень оплаты труда так же не сократился. Кроме того, во время самоизоляции в музее провели небольшой ремонт в зале русского дореволюционного искусства, отлакировали пол.

Единственной проблемой стало то, что после снятия ограничений музею придётся сократить часть выставок.

Выставку, посвящённую войне, мы должны были снять в конце мая, но мы не собираемся до конца сентября-октября её снимать: работа была проделана глобальная, а для посещения выставка была доступна всего около месяца. Так же из плана мы убираем последние выставки, которые планировали на конец года, или переносим на начало следующего,пояснила директор музея.

Фото: скриншот из официальной группы нижнетагильского музея изобразительных искусств в "ВКонтакте"

Марина Агеева рассказывает, что как только им разрешат открыться для посетителей — они немедленно это сделают, однако массовое открытие всё равно проводить не будут. На докризисные объёмы посетителей, по словам директора, в музее планируют выйти за два месяца с начала ввода экскурсий.

О подобном рассказывает и директор муниципального «Нового молодёжного театра» Наталия Мозжакова. Несмотря на то, что, по её словам, вынужденная изоляция плохо влияет на творческие профессии, коллективу театра удалось организовать онлайн деятельность, однако прибыли она так же не приносит.

Мы продолжаем общаться, дистанционно работать, придумываем проекты для социальных сетей и реализовываем их, кроме этого, артисты дистанционно прошли курсы повышения квалификации, которые организовал ГИТИС, по актерскому мастерству,рассказывает Наталия Мозжакова.

Фото: скриншот из группы Нового молодёжного театра "ВКонтакте"

Директор театра добавляет, что финансирование им не урезали, заработная плата выплачивается вовремя, распределяется объем работ, люди работают дома. Кроме того, уже частично восстанавливается производственный процесс.

Целевое финансирование по программе поддержки творческой деятельности театров для детей не свернули, эти средства используются для выпуска новых спектаклей и укрепления материально-технической базы.

Мы благодарны зрителям, которые не вернули билеты на несостоявшиеся в марте показы, все спектакли, которые перенесли, будут показаны. Нам придется восстанавливать репертуар, спектакль — это живой организм, взаимодействие актеров на сцене, четкая работа служб, после такого длительного простоя, потребуются подробные репетиции, прогоны на сцене. Надеемся, что зритель соскучился по театру и придет к нам,добавила директор театра.

Однако совершенно противоположную ситуацию отмечает руководитель частной творческой студии «Колибри» Анна Межова. По её словам, студия вынуждена была закрыться в самом начале ввода ограничений. Анна Межова рассказывает, что студия «Колибри» открыта от благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет». Они занимаются коммерческой деятельностью, но только для того, чтобы содержать фонд и мероприятия. Студия открывалась для развития детей, и до пандемии там проводились мастер-классы, в том числе для ребят с ограниченными возможностями. Работали со школами, интернатами. А заработок, по словам Межовой, уходил на содержание студии: аренда, зарплаты преподавателям.

Во время пандемии мы, конечно же, закрылись — дети ушли. Все преподаватели у нас так же работают в школах — они действующие педагоги и не могли уделять внимание ещё и онлайн занятиям в нашей студии. Мы остались без работы,вспоминает Межова.

Руководитель студии отмечает, что арендодатель сделал им скидку в размере 20%, однако студия всё равно была вынуждена съехать. Студия переехала на Уральскую, 2, где им безвозмездно предоставили помещение. Межова отметила, что помещение было предоставлено на благотворительной основе предпринимателем, который пожелал остаться анонимным. Кроме того, в этом году студия получила деньги от города на на реализацию проекта «Курсы благородных девиц».

Сейчас мы очень ждём, когда закончится пандемия, чтобы начать заниматься с детьми. Мы уже даже думали делать его онлайн, но, к сожалению, а может и к счастью, родители очень просят начать заниматься напрямую. Дети и родители уже очень устали от этого — жалуются, что с этим много проблем. Особенно творчество. Если рисовать картину в студии — это займет час-полтора, а онлайн она может выйти и до трёх часов,рассказывает Анна Межова.

Художественный руководитель «Центра развития современного танца» и студии «Творческий беспорядок» Мария Воротникова рассказала, что они существуют за счёт за счет добровольных пожертвований. С началом ограничений все занятия были перенесены в онлайн формат, однако, по её словам, лишь 20% детей принимали участие в таких тренировках. Воротникова отметила, что счета за оплату коммунальных расходов оплачивать всё равно нечем, и уже накопились долги.

Все педагоги у нас работают на волонтерской основе. В августе и сентябре планируем масштабный набор во все группы, надеемся на помощь добрых людей,добавила художественный руководитель.

один из уроков онлайн-проекта студии Видео Видео: студия "Центр современной хореографии"

Центр недавно получил президентский грант на постановку танцевального спектакля с участниками студии «Творческий беспорядок», а также с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья.

О переходе в онлайн так же заявляли руководители и других художественных студий, однако монетизировать эту деятельность не удалось практически никому. Кроме того, в городе есть такие учреждения культуры, которые существуют без коммерческой выгоды, а все вырученные деньги тратят на продолжение деятельности. Среди таких «Маленький театр». Их художественный руководитель Анна Каратаева заявила, что в театре работают лишь альтруисты, и во время ограничений они занимаются подготовкой к проектам, которые планируются после пандемии. Суть в том, что подобные проекты часто являются неким хобби для их участников, которые не зависят от проектов финансового, что и позволяет им временно свернуть деятельность.

Руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, что у частных организаций в сфере культуры уже можно привести большое количество примеров, когда ситуация действительно непоправимая либо очень трудная. В качестве примеров, он как раз привёл некоммерческие организации, которые функционировали за счёт пожертвований, в том числе, собираемых во время своих мероприятий. По его словам, главная проблема состоит в том, что НКО не относятся к субъектам предпринимательства и, соответственно, меры поддержки для них не доступны.

По линии инфраструктуры поддержки предпринимательства для бюджетных организаций однозначно не было никаких инструментов, однако для частных учреждений культуры определённые меры есть, если они, конечно, не зарегистрированы, как некоммерческие организации, а ИП или ООО. Все наши инструменты доступны для них: отсрочки по уплате налогов, займы,отметил Федореев.

Также руководитель центра заявил, что не считает справедливым то, что для НКО мер поддержки не было, поскольку, по его мнению, они занимаются теми же самыми процессами, что и коммерческие организации. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с уполномоченной по защите прав предпринимателей Еленой Артюх, и она так же склоняется к данной точке зрения. Елена Артюх заявила, что готовит запрос на федеральном уровне, чтобы некоммерческие организации приравняли по мерам поддержки к коммерческим.

Да, есть примеры, когда, действительно, ситуация непоправимая, но есть и другие — например, музыкальная студия «Серебряные струны». Они перешли в онлайн. Конечно, часть клиентов они потеряли, но на плаву остаются и ожидания у них позитивные,добавил Сергей Федореев.

Директор «Серебряных струн» Александра Морозова рассказала TagilCity.ru, что ещё в середине марта общалась с родственниками в Германии, которые рассказали ей какие ограничения в связи с пандемией вводят у них власти. По словам Морозовой, тогда она поняла, что действия властей совпадают и предположила, что ограничения скоро начнутся и в России. Именно тогда, по её словам, студия начала готовиться к переходу на онлайн работу.

Мы провели собрание 17 марта: я сказала всем сотрудникам, что нас ждёт очень необычное время. Конечно же было страшно, но кризисные моменты были и раньше — опыт их прохождения помог справиться и сейчас, вспоминает предпринимательница.

Фото: Скриншот из официальной группы студии "Серебряные струны"

По словам Александры Морозовой, они разработали стратегию, по которой у каждого сотрудника дома должна быть мини студия. К 28 марта практически всю аппаратуру студии: гитары микрофоны, барабаны, звуковые карты, ноутбуки, развезли по педагогам и администраторам. Предпринимательница отметила, что в студии уже два года работает CRM система, а также настроены отчёты в Google таблицах, телефония.

Но было неизвестно, какое количество людей согласятся работать в онлайн режиме. Тогда всех клиентов обзвонили и рассказывали, что занятия продолжаются, но через ZOOM. Александра Морозова отметила, что не все смогли продолжать занятия через онлайн: кто-то стеснялся петь, у кого-то была плохая связь, кто-то был недоволен форматом, поскольку привык к занятиям в студии. Тем не менее, часть учеников осталась.

Самое главное — мы стали до них доносить, что продолжая с нами заниматься, вы сохраняете студию, поддерживаете вашего преподавателя и вместе мы справимся. Мы не стали лукавить и говорить, что занятия онлайн так же круто, как в живую. Мы объясняли, что наша общая задача сохранить студию, команду, а потом продолжить работу в обычном режиме. Когда начали объяснять с этой позиции, а ещё сделали дополнительные скидки, мы получили колоссальную отдачу от наших клиентов,рассказывает Морозова.

Фото: Скриншот из официальной группы студии "Серебряные струны"

По словам предпринимательницы, в апреле сохранилось 70% учеников. В мае их количество сократилось до 40%. Александра Морозова отмечает, что это значительно меньше, но так как сократились расходы, эти деньги позволили основной команде сотрудников сохранить зарплату на уровне примерно 70% от той, какая была до кризиса. Сейчас занятия продолжаются онлайн. Осталось только 20% клиентов.

Мы ждём открытия — у нас есть заявки на наш музыкальный лагерь, занятия летом. Они дают основной приход и гарантируют зарплату нашим сотрудникам.Также мы получили господдержку на трудоустроенных сотрудников и это позволит поддержать нашу команду. Нам было приятно, что к нам приехал фонд поддержки предпринимательства и снял видео,добавила директор студии.

Сейчас в студии создают безопасные условия для будущей работы: прописывают регламенты обработки помещений, контроля самочувствия сотрудников, чтобы как только можно будет начать работу, стадия была полностью адаптирована. Александра Морозова отметила, что в июне оборот сократился на 80% и составляет 20% от оборота в феврале и марте. Директор студии заявила, что это критическая цифра и студии срочно нужно разрешение на открытие, чтобы продолжить работу. Сейчас в студии работает 17 преподавателей и 4 администратора.

Резюмируя, стоит отметить, что ситуация в сфере учреждений культуры действительно очень сильно отличается. Если кому-то удаётся справляться за счет муниципального финансирования, грантов, пожертвований, перехода в онлайн, то для некоторых, как отметил Сергей Федореев, ситуация стала непоправимой. Известный драматург и художественный руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда заявил о финансовых проблемах в театре ещё весной, но ситуацию усугубила пандемия коронавируса, так как из-за нее власти временно закрыли все учреждения культуры в стране. По словам Коляды, только на зарплаты в театре ему нужно около 1,8 миллиона рублей в месяц. Средства на май Коляда заработал сбором на собственных онлайн трансляциях. Деньги на лето он планировал получить в благотворительных фондах, но это не удалось.