614 тыс. рублей выделены на встречу VIP-гостей Дня города в Екатеринбурге

Столицу Свердловской области в день ее 295-летия посетят гости из Минска и чешского города Пльзень. Делегации прибудут в Екатеринбург 16 и 17 августа и пробудут до 19 августа.

Чтобы принять высоких гостей, мэрия выделила 614 тыс. рублей. Деньги будут направлены на оплату микроавтобусов, бизнес-ланчей, ужинов с более чем двумя видами блюд, услуг экскурсовода. Планируется, что иностранцы посетят бизнес-центр «Высоцкий», музей первого президента России Бориса Ельцина и другие достопримечательности Екатеринбурга, сообщает «ЕТВ».