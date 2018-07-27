614 тыс. рублей выделены на встречу VIP-гостей Дня города в Екатеринбурге

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В праздновании Дня города Екатеринбурга примут участие делегации из Белоруссии и Чехии. Городская мэрия планирует выделить 614 тыс. рублей для встречи и размещения VIP-гостей.
Сюжеты: Екатеринбург
Столицу Свердловской области в день ее 295-летия посетят гости из Минска и чешского города Пльзень. Делегации прибудут в Екатеринбург 16 и 17 августа и пробудут до 19 августа.
Чтобы принять высоких гостей, мэрия выделила 614 тыс. рублей. Деньги будут направлены на оплату микроавтобусов, бизнес-ланчей, ужинов с более чем двумя видами блюд, услуг экскурсовода. Планируется, что иностранцы посетят бизнес-центр «Высоцкий», музей первого президента России Бориса Ельцина и другие достопримечательности Екатеринбурга, сообщает «ЕТВ».
Для того чтобы выбрать подрядчиков, которые организуют встречу VIP-гостей, городская мэрия разместила на сайте госзакупок соответствующую заявку.
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