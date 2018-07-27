Современный музейный комплекс появится в Нижнем Тагиле к 2022 году

Речь идет о реконструкции здания бывшего заводоуправления по проспекту Ленина, 1. Директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила, что в настоящее время подготавливается эскизный проект реконструкции зданий.

Кроме того, идет разработка документации по организации пространства музейного кластера. Общая концепция будет презентована в сентябре 2018 года.

Надеюсь, что все задуманное удастся воплотить в жизнь и этот объект исторического наследия станет одним из интереснейших и значимых подарков тагильчанам к 300-летию родного города,отметил Владислав Пинаев.