Современный музейный комплекс появится в Нижнем Тагиле к 2022 году

В Нижнем Тагиле в 2022 году появится современный многофункциональный музейный комплекс. 26 июля врио главы города Владислав Пинаев встретился с инжиниринговой компанией из Санкт-Петербурга.
Речь идет о реконструкции здания бывшего заводоуправления по проспекту Ленина, 1. Директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила, что в настоящее время подготавливается эскизный проект реконструкции зданий.
Кроме того, идет разработка документации по организации пространства музейного кластера. Общая концепция будет презентована в сентябре 2018 года.
Надеюсь, что все задуманное удастся воплотить в жизнь и этот объект исторического наследия станет одним из интереснейших и значимых подарков тагильчанам к 300-летию родного города,отметил Владислав Пинаев.
Реконструкция обсуждается в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила. Так, помимо создания современного комплекса, в городе запланированы ремонт Театра кукол, филармонии, ГДДЮТ, а также возведение пристроя к зданию музея ИЗО.