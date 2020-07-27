В Казахстане были приостановлены выплаты по микрозаймам на период карантина

Многие люди потеряли работу или ушли в вынужденный отпуск, оставшись без средств к существованию. Поэтому правительством были введены антикризисные меры. До конца карантина, который продлился до 11 мая, денежный кредит онлайн можно было не выплачивать. Никакие штрафные санкции и пени за это не начислялись.

Порядок начисления штрафов во время карантина Банки и микрофинансовые организации на время всего срока действия карантина приостановили свою претензионно-исковую работу по займам. Поэтому заемщики могли без рисков допускать просрочки — штрафные санкции были отменены. Однако сейчас финансовые организации начали обзвон заемщиков с требованием погашения просроченной задолженности.

По словам экспертов сервиса Credit-10, остановка платежей во время карантина не являлась основанием для ухудшения кредитной истории клиента банка или микрофинансовой организации. То есть данные о просрочках не передавались в Бюро кредитных историй. Поэтому сейчас люди смогут беспрепятственно оформлять кредиты даже на крупные суммы.

Контролировало работу финансовых организаций во время карантина и то, как они выполняли предписания правительства, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Каждый заемщик имел право обратиться в него при выявлении каких-либо нарушений. Необходимо было подать заявление с названием кредитной организации, причиной обращения, документами на кредит. В кратчайшие сроки принимались меры относительно МФО.

Кредиты, которые можно не выплачивать Отсрочка платежей распространялась на все кредиты, которые были получены заемщиком до 16 марта 2020 года. Сюда также входили микрозаймы, ипотечные кредиты, кредиты для юридических лиц, залоговые займы, займы на пополнение оборотных средств.

Предоставить отсрочку должны были все субъекты финансового рынка без исключения. Период ее предоставления до 15 июня 2020 года. Как уже упоминалось, в случае отказа заемщик мог обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, где его жалоба была расстроена в кратчайшие сроки.

Стоит отметить тот факт, что многие компании шли навстречу своим клиентам, так как понимали, в каких условиях они оказались. Поэтому МФО, например, Тенго или Kaz Credit Line, активно предоставляли услуги пролонгации и реструктуризации. Первая подразумевает под собой продление срока действия кредитного договора, а вторая — пересмотр условий кредитования. Может быть уменьшена процентная ставка, увеличен период кредитования и так далее.