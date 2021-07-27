О пропаже сахара с полок магазинов сообщают жители Свердловской области

О пропаже сахара с полок магазинов сообщают жители Свердловской области
О пропаже сахара с полок магазинов сообщают жители Свердловской области
Сегодня, 11:33ЭкономикаФото: 1МI
О дефиците сахара в магазинах сообщают жители разных городов Свердловской области.

На дефицит сахара, который внезапно исчез с полок магазинов во многих городах региона, свердловчане жалуются в социальных сетях.

В сезон заготовки варенья и компота, об отсутствии сахарного песка в продаже даже в крупных торговых сетях жалуются жители Невьянска, Первоуральска, Серова, Новоуральска и ряда других населенных пунктов Свердловской области.

Уже несколько дней сахара нет ни в «Монетках», ни в «Пятерочках», только рафинад за 75 рублей. В не сетевых магазинах цена на него сильно выросла — от 55 рублей за килограмм, рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска Евгения.

Как отметили в областном Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, проблемы с нехваткой сахара связаны с логистикой и поставкой через транспортные компании в торговые объекты сахара.

Сказался также и повышенный сезонный спрос населения на этот продукт, рассказали в ведомстве Ура.ру.

Напомним, законопроект о продовольственной безопасности Свердловской области разработали депутаты ЗакСО. Согласно документу, они предлагают изменить уровень самообеспечения региона различными видами продуктов, производимых на территории Среднего Урала.

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