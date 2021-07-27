О пропаже сахара с полок магазинов сообщают жители Свердловской области

Уже несколько дней сахара нет ни в «Монетках», ни в «Пятерочках», только рафинад за 75 рублей. В не сетевых магазинах цена на него сильно выросла — от 55 рублей за килограмм, рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска Евгения.