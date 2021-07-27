Птицефабрике «Рефтинская» под Асбестом грозит закрытие

Птицефабрике «Рефтинская» под Асбестом грозит закрытие
Птицефабрике «Рефтинская» под Асбестом грозит закрытие
Сегодня, 14:33ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Крупнейшая птицефабрика Среднего Урала — «Рефтинская» — оказалась под угрозой закрытия. Без работы могут остаться свыше 2000 свердловчан.

Государственная птицефабрика «Рефтинская» оказалась под угрозой закрытия, спасти предприятие от краха может только передача его в частные руки, заявил депутатам областного ЗакСО заместитель губернатора Сергей Зырянов, пишет Ура.ру.

По словам чиновника, на протяжении нескольких последних лет «Рефтинская» испытывает экономические трудности.

Так в 2019 году убыток предприятия составил 213,9 миллионов рублей, в 2020 году — свыше 87 миллионов, за 6 месяцев 2021 года — 185 миллионов рублей, рассказал Зырянов.

Одна из причин сложностей, по мнению замгубернатора, — это подорожание комбикормов.

В данный момент рыночная стоимость пакета акций крупнейшей на Урале птицефабрики оценивается в 2 миллиарда рублей. На торги ее планируют выставить с начальной ценой в 2,5 миллиарда.

Напомним, в середине июня о продаже Среднеуральская птицефабрика заявил ее директор. Сейчас ведется подготовка проекта консервации объектов производства. После консервации предприятие останется только в истории, считает руководитель фабрики Максим Максимов.

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