За использование экологичного транспорта свердловские перевозчики получат льготы

За использование экологичного транспорта свердловские перевозчики получат льготы
За использование экологичного транспорта свердловские перевозчики получат льготы
Сегодня, 11:53ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
50% льготу по транспортному налогу вводит правительство Свердловской области. Эксперты считают, что это позитивно скажется на экономическом положении транспортных компаний, а также экологии региона.

Изменения коснутся организаций, которые занимаются международными автомобильными перевозками. Проект в региональный закон о транспортном налоге был принят на заседании регионального кабинета министров. Оно прошло под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков по УрФО неоднократно обращалась к правительству региона с предложениями о предоставлении льгот. В этот раз к инициативе присоединились Уральская торговая промышленная палата, уполномоченная по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, Комитет по транспорту и логистике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, а также два общественных региональных объединения: «Опора России» и «Деловая Россия».

Региональные органы власти, губернатор, правительство поддержали людей, который осуществляют международные перевозки. На одном из совещаний Сергей Мазуркевич, генеральный директор группы компаний «ТрансСибУрал», выразился так: «Это герои, которые в настоящее время сохраняют этот вид бизнеса», рассказал редакции TagilCity.ru руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Александр Салаутин.

50% льготу смогут получить индивидуальные предприниматели и организации на каждый грузовой автомобиль для международных автомобильных перевозок. При этом он обязательно должен соответствовать требованиям экологического класса 5 или выше. Также на предприятии-перевозчике уровень заработной платы должен быть не менее, чем в среднем по отрасли в Свердловской области.

Эта норма будет действовать до конца 2024 года, отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Изменение этого закона позволит обновить транспортную инфраструктуру региона, укрепить внешнеэкономические связи, а также простимулирует перевозчиков приобретать современный, экологически чистый транспорт, считают в правительстве.

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