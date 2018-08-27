Федеральные чиновники предложили разделить УрФО на две части

Федеральные министры предложили выделить Курганскую, Свердловскую и Челябинскую область в Уральский макрорегион. Тогда как Тюменская область, ХМАО и ЯНАО предложено соединить в границах Западно-Сибирского макрорегиона, сообщает «Правда УрФО».

Специалисты отмечают, что идея разделения округа на части не нова и обсуждалась на протяжении 2 лет на различных экспертных площадках.