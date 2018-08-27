Цены на авиабилеты в России могут резко вырасти из-за подорожания топлива

С начала 2018 года стоимость авиатоплива в России выросла на 30%. Вместе с ростом курса доллара это может создать проблемы для крупных авиакомпании в России, полагают в Минтрансе РФ.

Ведомство ранее обязалось компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы в связи с ростом цен на топливо. Но из 50 млрд рублей, которые понесли перевозчики в качестве убытков, компенсированы были только 22,5 млрд.