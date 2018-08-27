Цены на авиабилеты в России могут резко вырасти из-за подорожания топлива

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Из-за роста стоимости керосина авиаперевозчики вынуждены повышать топливные сборы, что, в свою очередь, может привести к резкому скачку цен на билеты в России.
С начала 2018 года стоимость авиатоплива в России выросла на 30%. Вместе с ростом курса доллара это может создать проблемы для крупных авиакомпании в России, полагают в Минтрансе РФ.
Ведомство ранее обязалось компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы в связи с ростом цен на топливо. Но из 50 млрд рублей, которые понесли перевозчики в качестве убытков, компенсированы были только 22,5 млрд.
Как сообщает «Газета.ру», крупнейший перевозчик «Аэрофлот» в конце июля увеличил топливный сбор на внутренние рейсы на 200-400 рублей. Специалисты считают, что подобные действия в ближайшее время вызовут повышение стоимости авиаперелетов по стране и за ее пределами.
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