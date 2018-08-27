За рыбу мясо: Куйвашев и Носов наладят сотрудничество Урала и Магадана

Делегация в составе врио главы Нижнего Тагила, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и других официальных лиц прибыла в Магаданскую область. В рамках встречи прошло обсуждение вопросов взаимодействия и сотрудничества двух регионов.

Так, было отмечено, что Средний Урал и Колыма могут быть полезными друг другу. В Свердловской области производится мясо, а Колыма богата рыбой. В рамках этого можно развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Стороны также поговорили о развитии транспортной инфраструктуры, ЖКХ, энергетики. В частности, Магаданская область могла бы перенять у Нижнего Тагила опыт по внедрению системы «Безопасный город».