За рыбу мясо: Куйвашев и Носов наладят сотрудничество Урала и Магадана

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Магаданской области Сергей Носов 27 августа обсудили вопросы сотрудничества двух регионов – Урала и Колымы. В частности, было предложено наладить экономический обмен товарами - мясом и рыбой.
Делегация в составе врио главы Нижнего Тагила, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и других официальных лиц прибыла в Магаданскую область. В рамках встречи прошло обсуждение вопросов взаимодействия и сотрудничества двух регионов.
Так, было отмечено, что Средний Урал и Колыма могут быть полезными друг другу. В Свердловской области производится мясо, а Колыма богата рыбой. В рамках этого можно развивать торгово-экономическое сотрудничество.
Стороны также поговорили о развитии транспортной инфраструктуры, ЖКХ, энергетики. В частности, Магаданская область могла бы перенять у Нижнего Тагила опыт по внедрению системы «Безопасный город».
Также в рамках визита Сергею Носову была вручена грамота «Почетного гражданина Нижнего Тагила».
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