В Свердловской области доходы бюджета выросли на 5,5 миллиардов рублей

Ведомство сообщает, что в сравнении с первым полугодием прошлого года доходы консолидированного бюджета области выросли на 5,5 млрд рублей, доходы муниципальных бюджетов на 5,3 млрд. Всего в местные бюджеты с января по июнь 2019 года поступило 29 млрд рублей.