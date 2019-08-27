В Свердловской области доходы бюджета выросли на 5,5 миллиардов рублей
Сегодня, 22:46ЭкономикаФото: pxhere.com
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За первое полугодие 2019 года в консолидированный бюджет Свердловской области поступили 134 млрд рублей, передаёт региональное Министерство финансов.
Ведомство сообщает, что в сравнении с первым полугодием прошлого года доходы консолидированного бюджета области выросли на 5,5 млрд рублей, доходы муниципальных бюджетов на 5,3 млрд. Всего в местные бюджеты с января по июнь 2019 года поступило 29 млрд рублей.
В минфине отметили, что неналоговые поступления в казну региона за первое полугодие составили 7,1 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года они выросли на 700 млн рублей.
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