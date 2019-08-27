Вексельберг избавляется от сельскохозяйственного бизнеса

В настоящий момент уже имеется потенциальный покупатель — ООО «Гринхауз». Один из собственников компании Дмитрий Лашин подтвердил, что намерен приобрести бизнес по выращиванию овощей в теплицах.

Часть акций ООО «Теплицы регионов», принадлежит АО «Комплекспром» (компания бывших топ-менеджеров группы), 49% акций принадлежат «Ренове», которая приобрела бизнес в 2017 году. Тогда анонсировалось вложение 3,2 миллиарда рублей в строительство тепличного комплекса в Коми. Следом планировалось строительство теплиц в Свердловской области, Чувашии и Пермском крае.