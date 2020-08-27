Рост инфляции в УрФО объяснили погодными аномалиями

Рост инфляции в УрФО объяснили погодными аномалиями

Сегодня, 14:41ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Банк России объяснил рост инфляции в Уральском федеральном округе погодными аномалиями, сообщает Уральское главное управление ЦБР.

В июле 2020 года годовая инфляция составила 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,1%.

Непродовольственная инфляция на Урале за месяц увеличилась на 0,2% пункта до 4,3%. По словам экспертов ЦБ, дорожают яблоки и апельсины. Это обусловлено низкой урожайностью яблок ранних сортов на юге России из-за весенних заморозков, а также отчасти из-за сезонного ослабления курса рубля и под влиянием ситуации, сложившейся на мировом продовольственном рынке.

Кроме того, из-за малого количества осадков на юге региона, снизился урожай зерновых, что привело к росту цен на зерно. Также продолжает в июле дорожать мука.

Также возможной причиной роста цен называют сложности с привлечением сезонного персонала, например, на уборочную компанию.

Отмечается, что среди регионов УрФО наиболее высокая годовая инфляция в июле сохранилась в Курганской области — 3,8%. В Челябинской области инфляция в июле составила 3,4%, в Свердловской — 2,8%.

В июле власти анонсировали рост пенсий россиян до 2024 года посредством отмены заморозки накопительной части пенсии.

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