Рост инфляции в УрФО объяснили погодными аномалиями

Банк России объяснил рост инфляции в Уральском федеральном округе погодными аномалиями, сообщает Уральское главное управление ЦБР.

В июле 2020 года годовая инфляция составила 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,1%. Непродовольственная инфляция на Урале за месяц увеличилась на 0,2% пункта до 4,3%. По словам экспертов ЦБ, дорожают яблоки и апельсины. Это обусловлено низкой урожайностью яблок ранних сортов на юге России из-за весенних заморозков, а также отчасти из-за сезонного ослабления курса рубля и под влиянием ситуации, сложившейся на мировом продовольственном рынке. Кроме того, из-за малого количества осадков на юге региона, снизился урожай зерновых, что привело к росту цен на зерно. Также продолжает в июле дорожать мука. Также возможной причиной роста цен называют сложности с привлечением сезонного персонала, например, на уборочную компанию. Отмечается, что среди регионов УрФО наиболее высокая годовая инфляция в июле сохранилась в Курганской области — 3,8%. В Челябинской области инфляция в июле составила 3,4%, в Свердловской — 2,8%. В июле власти анонсировали рост пенсий россиян до 2024 года посредством отмены заморозки накопительной части пенсии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter