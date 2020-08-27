Рост инфляции в УрФО объяснили погодными аномалиями

Непродовольственная инфляция на Урале за месяц увеличилась на 0,2% пункта до 4,3%. По словам экспертов ЦБ, дорожают яблоки и апельсины. Это обусловлено низкой урожайностью яблок ранних сортов на юге России из-за весенних заморозков, а также отчасти из-за сезонного ослабления курса рубля и под влиянием ситуации, сложившейся на мировом продовольственном рынке.