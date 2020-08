Свердловские регоператоры по обращению с ТКО получат «коронавирусную» поддержку

На поддержку Свердловских операторов по обращению с ТКО из бюджета направят 219 миллионов рублей, сообщает Znak.com

По словам главы регионального Министерства ЖКХ Николая Смирнова, 73 миллиона рублей им уже направлено. Данная поддержка связана с убытками, которые понесли предприятия из-за пандемии коронавируса. Как отмечает министр, режим самоизоляции значительно повлиял на количество вывозимого мусора. Было увеличено количество спецтехники и специалистов, в связи с чем компании понесли убытки. В течении ближайших двух месяцев планируется выделить оставшуюся сумму на поддержку операторов по обращению с ТКО Свердловской области. Напомним, что в Нижнем Тагиле договор с региональным оператором на вывоз ТКО заключило 1781 юридическое лицо. В Нижнем Тагиле более 1,7 тысячи компаний заключили договор на вывоз мусора

