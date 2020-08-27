Свердловские регоператоры по обращению с ТКО получат «коронавирусную» поддержку

Свердловские регоператоры по обращению с ТКО получат «коронавирусную» поддержку

Сегодня, 10:08ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
На поддержку Свердловских операторов по обращению с ТКО из бюджета направят 219 миллионов рублей, сообщает Znak.com

По словам главы регионального Министерства ЖКХ Николая Смирнова, 73 миллиона рублей им уже направлено.

Данная поддержка связана с убытками, которые понесли предприятия из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает министр, режим самоизоляции значительно повлиял на количество вывозимого мусора. Было увеличено количество спецтехники и специалистов, в связи с чем компании понесли убытки.

В течении ближайших двух месяцев планируется выделить оставшуюся сумму на поддержку операторов по обращению с ТКО Свердловской области.

Напомним, что в Нижнем Тагиле договор с региональным оператором на вывоз ТКО заключило 1781 юридическое лицо.

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